Incontro sull’agopuntura con viceministro cinese

A metà di aprile del 1987 venne a Ravenna il viceministro della Sanità e presidente della Associazione di agopuntura della Cina, Hu Xi Ming. La visita avvenne in occasione di un seminario teorico pratico di agopuntura organizzato dall’ospedale Santa Maria delle Croci. All’epoca Ravenna era all’avanguardia in Italia nella terapia con l’agopuntura anche come terapia per i ragazzi spastici e il presidente onorario della società mondiale di agopuntura, Nguyen van Nghi era spesso in città a tenere lezioni pratiche. Nella foto il viceministro è con il presidente della Provincia, Guerrini.

A cura di Carlo Raggi