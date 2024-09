Inizia la stagione al Moderno

Il cinema Moderno di Castel Bolognese è pronto a riaprire i battenti. Proprio in questi giorni sono i terminati i lavori di imbiancatura della facciata esterna, resi necessari a seguito dei danni provocati dall’alluvione del maggio 2023. La programmazione prende il via oggi con Cattiverie a domicilio, la deliziosa commedia gialla che ha riscosso grandi consensi di critica di pubblico. Sabato e domenica spazio alla pellicola di animazione Cattivissimo me 4, mentre giovedì 3 ottobre sarà la volta del cinema italiano di qualità: Confidenza di Daniele Luchetti, con Elio Germano e Vittoria Puccini. Il week-end successivo (sabato 5 e domenica 6 ottobre) sarà proiettato Campo di battaglia, con Alessandro Borghi. Il primo ciclo di programmazione, che prevede, fra gli altri Beetlejuice beetlejuice di Tim Burton (sabato 12 e domenica 13 ottobre) e Joker – folie à deux (sabato 26 e domenica 27 ottobre), si concluderà con Iddu, l’ultimo padrino, dal 1 al 3 novembre. Tra gli appuntamenti speciali, si ricorda la serata dedicata a Ubaldo Galli con i Racconti del vecchio Castello, a cura di Fabio e Giovanni Camerini, Francesco Minarini e Paolo Grandi (ingresso a offerta libera).

Le proiezioni serali iniziano alle 21, quelle della domenica pomeriggio alle 17. Il programma è consultabile sul sito e sui canali social del cinema Moderno. Biglietto a ingresso unico 5 euro, ridotto 3,5 euro, gratuito sotto i 5 anni.