Iniziative per il percorso sulle mura. Tre eventi per ravvivare l’area

Tre momenti di animazione in piazzetta Gandhi nell’ambito del progetto ’Sicurezza integrata del percorso pedonale sopra le mura ovest della città per l’accessibilità turistica al centro storico’, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Gli eventi si terranno in tre venerdì: oggi, il 28 giugno e il 5 luglio dalle 21.

Attraverso il progetto, che ha l’obiettivo di rendere pienamente vivibile e fruibile il percorso che dal santuario di Santa Maria del Torrione giunge a piazza Baracca, è stata potenziata la rete di videosorveglianza in punti strategici e implementata l’illuminazione pubblica dove risultava insufficiente. Sarà migliorata la segnaletica, soprattutto turistica e commerciale; e si svolgeranno iniziative volte a rivitalizzare l’area.

Oggi ci sarà l’esibizione dal vivo del rapper svizzero Mattak, classe 1994, che vanta la vittoria del contest di freestyle rap più importante del Ticino ’Back to the skillz’ nel 2015 e collaborazioni con alcuni dei pilastri dell’hip hop italiano quali Inoki, Kiave, Machete crew, E-Green, Terron Fabio (Sud Sound System), Dj Fastcut, Lord Madness, Il Turco e molti altri. In apertura ci saranno Albino e Djomi, rapper romagnoli che negli ultimi anni si sono distinti per il loro talento, e il giovane rapper e cantautore napoletano Ugo Crepa, nome d’arte di Ugo Pronestì. La serata è organizzata in collaborazione con Cisim|Lodc, così come quella del 28 giugno, quando ci sarà il contest ’Oltre le mura’ con dj Tony Lattuga. I rapper potranno partecipare e sfidarsi con brani propri, inediti e non. In palio un buono da 300 euro da usare nello studio di registrazione ’Atelier studio’.

Venerdì 5 luglio sarà protagonista la musica della Tiger Dixie Band che, partendo dall’area limitrofa a piazzetta Gandhi proseguirà verso via Cavour, con l’energia festosa del jazz e la grazia del sound di New Orleans.