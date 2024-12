Innovazione e mobilità, saranno i temi dell’incontro che si terrà oggi alle 17.30 a Faenza nella sala del Consiglio del Comune in piazza del Popolo 31. Al centro della giornata di lavori, vi sarà l’innovazione nel campo della mobilità come pilastro fondamentale per affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche della nostra attualità. L’iniziativa fa parte del progetto itinerante Eroi in tour promosso da ArtER, in collaborazione con Tecnopolo di Ravenna e Cifla- Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia. L’evento si concluderà con l’Eroi Cocktail, un’occasione per favorire il dialogo e il networking tra i partecipanti.