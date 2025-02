Intelligenza artificiale al Classis

’Salotto digitale’ torna lunedì 3 marzo con la seconda edizione per discutere su un tema attualissimo come l’intelligenza artificiale. L’evento, che si svolgerà al Museo Classis, prevede un confronto tra professionisti, imprenditori e cittadini. Organizzato dall’agenzia W&D 2.0 di Ravenna, l’obiettivo dell’incontro è semplificare le tante sfaccettature che ruotano attorno all’IA e portare testimonianze dirette sul tema, come spiega Alfredo Canelli, che ha ideato l’evento in collaborazione con Enrico Rosso, Nicolò Bertaccini, Tommaso Nuti, Matteo Saragoni e Emanuele Rambaldi. "Vogliamo aprire un dialogo su un tema fondamentale, e spesso ancora poco noto, cercando di parlare un linguaggio chiaro e di ascoltare testimonianze di persone che operano in settori diversi della vita economica, culturale ed imprenditoriale"". Tra i professionisti che parteciperanno al dibattito, infatti, ci saranno diversi protagonisti della vita economica, sociale e culturale della Romagna e non solo. L’obiettivo principale prefissato dagli organizzatori è, come spiega Rosso, "" quello di fare rete: una cosa non così scontata sul nostro territorio, eppure fondamentale per crescere complessivamente". Dopo l’introduzione di Nevio Salimbeni di Cna Ravenna, i professionisti affronteranno l’influenza dell’IA in diversi settori, dalla diffusione della cultura alla didattica, analizzandone le opportunità e i rischi. Nello specifico, i quattro macrotemi affrontati dai professionisti sono: ‘Content’, in cui si parlerà dell’IA in ambito culturale e digitale; ‘L’IA nelle nostre mani’, per indagare il rapporto tra la tecnologia e la didattica, ma non solo; ‘Creatività’, e l’utilizzo dell’IA per realizzare video originali e innovativi; L’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione al link salottodigitale.net/.

Jacopo Ceroni