È stato ricevuto ieri mattina in Prefettura in una visita ufficiale l’Ambasciatore britannico in Italia e San Marino Edward Llewellyn. L’incontro con il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa (nella foto) si è svolto nei Saloni di Rappresentanza nel corso del quale l’Ambasciatore ha sottolineato l’importanza storica e culturale dei legami tra Ravenna e il Regno Unito. Durante la visita, sono stati discussi temi di rilevanza comune, tra cui la cooperazione economica, gli scambi culturali e le opportunità di collaborazione in ambito sociale e ambientale.

"L’incontro con l’Ambasciatore – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – rappresenta un’opportunità unica per esplorare nuove strade di cooperazione e rafforzare i legami già esistenti". L’Ambasciatore ha espresso il suo entusiasmo per l’incontro, evidenziando l’interesse del Regno Unito nei confronti delle eccellenze locali e la volontà di intensificare le relazioni commerciali.