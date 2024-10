Intesa tra Confartigianato e Banca di Credito Cooperativo

Confartigianato della provincia di Ravenna e LA BCC ravennate, forlivese e imolese hanno stipulato una convenzione dedicata all’imprenditoria giovanile, che garantisce agli associati under 35 di Confartigianato, un conto corrente ed un finanziamento con lo scopo di sostenere le spese tipiche dell’avvio dell’attività per le imprese neocostituite e gli investimenti innovativi, inclusivi, sostenibili con contenuto tecnologico elevato. Il conto corrente proposto dalla BCC ravennate, forlivese e imolese, semplice ed economico, è pensato per i giovani e per l’avvio delle loro attività. Infatti, è un conto su misura per le esigenze delle piccole attività ed è pensato per le ditte individuali, liberi professionisti, lavoratori autonomi e agricoltori. Sono previste condizioni agevolate per i giovani associati, a partire dalle spese di tenuta conto, gratuite per i primi sei mesi dall’apertura del conto.

Per andare incontro alle esigenze della giovane clientela ed alle loro nuove abitudini di consumo, anche l’HomeBanking è gratuito. Per la gestione di tutte le disposizioni di incasso provenienti dalla clientela, è previsto, per le nuove installazioni POS, l’azzeramento dei costi d’installazione ed il canone gratuito per i primi sei mesi. Ma non è finita qui, per dare un reale sostegno ai giovani imprenditori locali, l’elemento di maggiore rilievo della convenzione è un finanziamento a condizioni agevolate con finalità di investimento, per un importo massimo di 50.000 euro e fino a 60 mesi, a tasso variabile. "Confartigianato è da sempre vicina alle esigenze dei suoi associati – spiega il Segretario di Confartigianato della Provincia di Ravenna Tiziano Samorè – e per questo presta molta attenzione alle necessità delle generazioni future". "La convenzione tra Confartigianato e LA BCC – spiega il Direttore LA BCC Generale Gianluca Ceroni – va nella direzione di agevolare le giovani imprese del territorio".