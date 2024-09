Investimento alla stazione ferroviaria di Faenza: ritardi sulla linea

Potrebbe essere stato un gesto volontario quello che ieri pomeriggio alle 16.55, in stazione a Faenza, ha visto una persona investita da un treno in transito. In quel momento il treno alta velocità Frecciarossa 8824, partito da Lecce alle 10.06 e diretto a Milano Centrale, era in transito dallo scalo di Faenza. Non era infatti prevista una fermata in città e, dopo l’arrivo e la ripartenza in orario da Forlì alle 16.40, il treno avrebbe fatto scalo a Bologna Centrale alle 17.15. Immediatamente dopo l’impatto si sono recati sul posto gli equipaggi del 118 Romagna, la Polizia Ferroviaria e i tecnici di Rfi.

Purtroppo i traumi riportati dalla persona in questione, di cui non sono note le generalità, sono stati giudicati troppo gravi e quindi il medico intervenuto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono poi seguiti gli accertamenti di legge dell’autorità giudiziaria. Diverse le ripercussioni sulla linea che tra Faenza e Castel Bolognese è stata completamente bloccata con varie cancellazioni e ritardi.