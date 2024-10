Investiti 700mila euro per potenziare il sistema idrico dell’acquedotto

Un investimento di oltre 700 mila euro per migliorare l’efficienza dell’acquedotto di Lido Adriano, con l’aggiunta di un innovativo sistema di pompaggio smart alla centrale. L’impianto, ideato, progettato e realizzato dal Gruppo Hera attraverso la collaborazione della struttura di Ingegneria di Heratech e della Direzione Acqua, garantisce l’alimentazione diretta alla rete dell’acquedotto, senza dover ricorrere al serbatoio pensile, garantendo una pressione stabile, fondamentale per mantenere l’integrità e stabilità della rete.

Il sistema, realizzato in 16 mesi, è stato concepito

considerando anche i periodi di portate minime, soprattutto quello invernale. In questo caso l’alimentazione della rete avverrà in diretta, by-passando il sistema di pompaggio e utilizzando la pressione della rete proveniente da Ravenna, ottimizzando quindi ulteriormente i consumi energetici.

L’intera centrale è stata dotata di sistemi d’allarme e telecontrollo per la gestione da remoto e

l’attivazione in caso di necessità delle squadre di pronto intervento. Gli interventi di potenziamento si sono resi necessari per garantire la sicurezza delle strutture e l’ammodernamento tecnologico che comunicano direttamente e in tempo reale la misurazione online della pressione e della portata al Polo Telecontrollo Reti e impianti e Call Center Tecnico di Hera.