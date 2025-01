"La Bolkestein frena gli investimenti"

Superato il Natale, è il momento di pensare alla stagione turistica 2025. Inizia già a muoversi qualcosa grazie ai tanti e lunghi ponti; se il tempo sarà amico, ci saranno tutti i presupposti per ritrovare fiducia e cercare di invertire la rotta rispetto a un 2024 che, a molti, ha lasciato un po’ di amaro in bocca in termini di fatturato. Ma la Bolkestein spaventa. Saranno diversi gli stabilimenti balneari che riapriranno attorno alle giornate di fine marzo insieme ad alcuni hotel. Tra chi riapre il 29 marzo c’è Claudio Fantini, patron del Fantini Club, che spiega: "Siamo sotto pressione in merito alla Bolkestein, perciò gli investimenti saranno minimi in questi anni. Se il governo riuscisse a emettere i decreti attuativi la Regione potrebbe programmare le aste e noi capire il nostro futuro. La Bolkestein oggi è il problema più grosso che non ci dà futuro". Questo però non frena le imprese. "C’è un grande ottimismo per il 2025. Abbiamo organizzato più eventi dello scorso anno in spiaggia e anche nell’hotel siamo già avanti con le prenotazioni rispetto allo scorso anno. Da diversi anni ormai ci impegniamo per diventare destinazione turistica. Oggi siamo tranquilli perché ci ripaga l’avere puntato sulla filosofia legata a sport, benessere e sostenibilità" conclude Claudio Fantini.

La vera riapertura, pressoché complessiva, di strutture balneari e ricettive sarà attorno al 20 aprile, quando si uniranno tante giornate di festa per un lungo ponte che arriverà fino al 4 maggio. Ci si aspetta che migliaia di persone si riverseranno in spiaggia e in città, dando il via ai primi soggiorni e al ritorno nelle seconde case. Insomma, ancora poche settimane e l’aria di primavera inizierà a far venire la voglia di una passeggiata al mare, tra i negozi o nelle oasi verdi della città.

Diversi, poi, gli eventi già confermati ad apertura della stagione turistica. Si inizia con la 24esima Sagra della seppia, in piazza Premi Nobel a Pinarella, dal 17 al 23 marzo. Il 6 aprile si continua con la Granfondo via del Sale, ’Incozzati’ al parco Gemelli di Tagliata da giovedì 25 a domenica 27 aprile e si continua con la 45esima edizione del Festival internazionale degli aquiloni dal 19 aprile al 4 maggio sulla spiaggia di Pinarella. Altro evento tanto atteso, che ogni anno cambia data in base all’arrivo della Pasqua, è lo Sposalizio del mare, in programma nel pomeriggio di domenica 1° giugno. Da maggio a settembre torna poi anche la 53° edizione di Cervia Città Giardino, che colorerà la città con le migliaia di piante in arrivo da tutto il mondo. Un momento, quello della riapertura e dell’inizio della stagione turistica, che coincide anche con la predisposizione di ordinanze a tema ordine pubblico e decoro, mentre l’altra ’sfida’ di quest’anno per le attività sarà la nuova tariffa puntuale dei rifiuti.

L’umore, in generale, è dunque positivo - confidando, soprattutto, in un clima piacevole con sole e temperature gradevoli. Saranno tanti gli eventi su tutto il territorio con il quale si darà in benvenuto ai turisti per riempire le vacanze di attività e appuntamenti adatti a tutti. E, nel frattempo, gli imprenditori stanno facendo il conto alla rovescia in attesa della stagione turistica ormai alle porte.

Ilaria Bedeschi