La Cassa di Ravenna per il turismo In campo risorse per le strutture

Il Gruppo Cassa di Ravenna sostiene il potenziamento ed il rinnovamento delle strutture ricettive turistiche. Tra gli obiettivi previsti dal Pnrr il Ministero del Turismo ha promosso il Fri Tur (Fondo Rotativo Imprese Turismo) nell’ottica della digitalizzazione e sostenibilità ambientale del settore. Il Gruppo Cassa (nella foto Antonio Patuelli) ha aderito alla convenzione sottoscritta da Ministero del Turismo, Abi e Cassa Depositi e Prestiti che permette interventi di sostegno degli investimenti di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e di digitalizzazione dell’offerta turistica. Tali opportunità, per le aziende del settore, prevedono la copertura degli investimenti sia con contributo diretto in conto capitale concesso dal Ministero del Turismo a valere sui fondi del Pnrr, sia con finanziamenti agevolati e ordinari messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti e dalle banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. Gli incentivi potranno essere riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta e che svolgono attività agrituristica, alle imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. L’ammontare degli investimenti coperti dal FRI parte da 500mila sino a 10 milioni. Bando aperto dal 20 marzo. "Il Gruppo Cassa prosegue con impegno nel supporto delle attività economiche in un settore strategico per l’economia nazionale e regionale", si legge in una nota.