La Cassa: utile record e dividendo: "Sempre più vicini ai clienti"

Una banca impegnata per le "modernizzazioni tecnologiche" ma che "mantiene e rafforza la rete delle filiali per permettere a ciascun cliente di scegliere di volta in volta, giorno per giorno e minuto per minuto, quale canale scegliere, fisico o digitale, per effettuare operazioni".

Lo ha ribadito il presidente de La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, presentando i dati del bilancio 2023 al Teatro di Comunale di Russi (Ravenna). La continua libertà di scelta per tutti i clienti è, infatti, una strategia fondamentale del modo di essere della Cassa di Ravenna, premiata da Altroconsumo con cinque stelle, il punteggio massimo. E i dati indicano un utile netto cresciuto a oltre 32 milioni di euro (+14,2%) e un dividendo, aumentato rispetto al 2023, di una azione ogni 30 possedute (senza oneri fiscali per l’azionista) o, a richiesta, in contanti, di 51 centesimi di euro per azione (+15,91% ma con oneri fiscali). La raccolta diretta è aumentata a 4.809 milioni di euro (+3,1%), quelle indiretta ha raggiunto i 5.454 milioni (+6,6%) mentre gli impieghi ammontano a 3.283 milioni (-2,5%), risentendo della riduzione della domanda.

L’Assemblea della Cassa di Ravenna spa ha approvato all’unanimità i risultati individuali della Cassa e consolidati di Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, presentati dal direttore generale Nicola Sbrizzi. Il gruppo comprende oltre alla capogruppo La Cassa di Ravenna Spa, la Banca di Imola Spa, il Banco di Lucca e del Tirreno Spa e tre società di prodotti e servizi con sedi a Ravenna, Imola e Milano e una società a controllo congiunto, la Consultinvest Asset Management SGR Spa con sede a Modena. I dati relativi ai coefficienti patrimoniali di Vigilanza al 31 dicembre 2023 confermano e rafforzano ulteriormente l’elevata patrimonializzazione del Gruppo: il CET 1 Ratio della Cassa è del 20,49% e di Gruppo è del 15,89%, più del doppio del 7,85% richiesto dalle Autorità al Gruppo Cassa nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP. Il Total Capital Ratio è cresciuto per la Cassa al 21,83% e per il Gruppo al 17,42%, rispetto al 12,05% richiesto dalle Autorità. "Austerità, lungimiranza, sana e prudente gestione, forte sensibilità etica e per la legalità sempre sono le premesse indispensabili dei successi presenti e futuri della Cassa di Ravenna e sono i caposaldi della gestione della banca", ha detto il presidente Antonio Patuelli.

Il Gruppo, da parte sua, ha raggiunto un utile netto consolidato di 41,5 milioni di euro (+27,74%), risultato record nella sua storia. Anche la qualità del credito migliora e il totale di tutti i crediti deteriorati netti (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) è del 2,1% del totale degli impieghi netti. Infine, l’assemblea ha provveduto all’integrazione del collegio sindacale nominando Sindaco effettivo l’avvocata Caterina Guzzinati di Ferrara.