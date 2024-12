La Compagnia del cancello, doppio show con ‘The Circus’

Gli attori della Compagnia del Cancello sono pronti a trasporterare il pubblico nel mondo di ’The Circus’!. Lo spettacolo sarà in scena alle 21 di stasera all’Auditorium di Fusignano e il 3 gennaio sempre alle 21 al teatro comunale di Riolo Terme.

"Preparatevi a un’esperienza teatrale coinvolgente – spiega la compagnia in una nota – , ’The Circus’ racconta l’incredibile storia di un uomo, Phineas T. Barnum, che ha avuto il coraggio di sognare in grande, trasformando il diverso e l’insolito in pura meraviglia. Attraverso coreografie coinvolgenti e musiche travolgenti, la storia vi guiderà in un viaggio emozionante fatto di passione, coraggio e trasformazione, il viaggio di un uomo che dalla più misera povertà, arriverà a conquistare le vette più elevate dell’alta società, con audacia e innovazione, scuotendo tutto ciò che fino ad allora era stato considerato convenzionale. Fatevi coinvolgere dalla forza dei personaggi, che con il loro spirito ribelle inseguono un sogno di libertà e riscatto. Ogni brano viene cantato dal vivo, la musica e la danza si fondono per raccontare l’avventura straordinaria di chi è riuscito a trasformare la diversità e l’arte in uno show indimenticabile. Grazie a un innovativo utilizzo della tecnologia, ogni dettaglio visivo è pensato per trasportarvi in una dimensione emotiva e coinvolgente, facendovi vivere la storia insieme ai personaggi. Non perdete l’occasione di immergervi in ’The Circus’ uno spettacolo che non smetterà di stupirvi e di farvi sognare".

La Compagnia del Cancello di Faenza proprio quest’anno festeggia il suo ventennale. Si tratta di un gruppo inclusivo ed eterogeneo di cui fanno parte più di cinquanta persone, con membri che vanno dai sette anni fino a oltre 70, nello spirito di condivisione della passione per il teatro. Si tratta di uno spazio aperto che include anche persone con disabilità, che trovano nella recitazione un modo per esprimersi e stare insieme.