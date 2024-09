La corsa contro la violenza. Attesi migliaia di partecipanti per la Pink RAnning di domenica

Ravenna corre per dire no alla violenza sulle donne, domenica 29 settembre, in occasione della quarta edizione della ‘Pink RAnning’ a cura del Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa. Al via in Darsena, davanti alla sede dell’Autorità Portuale di via Antico Squero 31 alle 9.30, sono attesi migliaia di partecipanti: pur essendo ‘in rosa’, la gara – sulla distanza dei 5 e 10 km – è aperta a entrambi i sessi. Per iscriversi c’è tempo fino a oggi alle 12 online, e anche nelle giornate del 28 e 29 settembre in loco, al Village allestito in Autorità Portuale. "La ‘Pink RAnning’ è molto più di una corsa – racconta Alessandra Bagnara, presidentessa di Linea Rosa –, è un atto di resistenza e di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Vedere il sostegno di tutta la città fa sentire le donne meno sole. Nell’anno in cui celebriamo il 33esimo anniversario, i dati purtroppo sono allarmanti. Dal primo gennaio a metà settembre, il nostro Centro Antiviolenza ha già accolto 360 donne, con un incremento di circa il 20 per cento sull’anno scorso, mentre sono al completo le cinque case rifugio a indirizzo segreto. Un dato che mi sforzo di leggere come una emersione del fenomeno, come un atto di fiducia per liberarsi dalla violenza. A rivolgersi a noi sono donne dai 21 ai 78 anni, lo spaccato è quello di una violenza trasversale che può colpire ogni donna, per questo facciamo prevenzione e andiamo spesso nelle scuole e nelle piazze".

A seguito dell’alluvione che ha nuovamente colpito e devastato il territorio, nei giorni scorsi, un consiglio straordinario ha deciso di devolvere parte del ricavato a Traversara e a Faenza, in particolare per sostenere attività ricreative e sportive dei bambini. "Siamo orgogliosi di continuare a organizzare un evento che unisce sport e diritti – aggiunge Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club –. Tra le novità di quest’anno il maggior numero di sponsor: spesso sono le aziende stesse a ricercarci e questo la dice lunga sulla bontà dell’iniziativa. Per rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente, abbiamo previsto una giornata di warm up, sabato 28 dicembre, per partecipare ad allenamenti mirati, training e sessioni di yoga grazie alla collaborazione e al sostegno del Centro In4Ma e Yogaphatos".

A fine manifestazione, sarà possibile continuare a vivere la giornata all’insegna della solidarietà e dello sport grazie alla partnership con ‘Bambini in festa’, in programma ai Giardini Pubblici di viale Santi Baldini, dove i partecipanti alla gara potranno pranzare agli stand usufruendo del buono sconto presente all’interno del pacco gara.

Roberta Bezzi