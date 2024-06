La Diocesi crea una comunità energetica

Energia rinnovabile prodotta dalla Comunità energetica della Diocesi di Faenza e Modigliana. Ieri, alla presenza di un notaio, è stata costituita ‘Ecologia Integrale’, la Comunità energetica rinnovabile promossa dalla Diocesi di Faenza-Modigliana che prevede di produrre energia elettrica dal sole in tre città dell’Unione: Faenza, Brisighella e Solarolo. L’idea è nata nel 2022 quando la diocesi manfreda affiancata da altri partner – la Fondazione Marri S. Umiltà, il Seminario, la Società immobiliare faentina e nove parrocchie del territorio con il supporto di Confcooperative – ha ultimato l’iter di un percorso portato a compimento dalla Commissione diocesana appositamente costituita. L’atto di ieri è stata la costituzione della Comunità energetica riunitasi in cooperativa che opererà nel territorio della Diocesi. Il progetto tecnico prevede inizialmente la costruzione di diversi impianti fotovoltaici a Faenza, Brisighella e Solarolo che forniranno inizialmente una potenza di 200 kWh a Faenza, 60 kWh a Brisighella e 150 kWh a Solarolo.

La Comunità energetica sarà aperta fin da subito ai privati e alle imprese, così chi fosse interessato potrà mettere a disposizione i propri impianti fotovoltaici o partecipare con il proprio consumo alla condivisione dell’energia elettrica prodotta da ‘Ecologia Integrale’. Al momento sembra che la cosa susciti grande interesse tra le fila delle parrocchie, infatti tante di queste hanno chiesto di associarsi alla nuova cooperativa facendosi a loro volta principali divulgatrici dell’iniziativa con i privati e parrocchiani. Dopo l’atto costitutivo della cooperativa, prossimo passo per arrivare alla produzione dell’energia, sarà la richiesta di riconoscimento al Gestore dei servizi energetici (Gse) di far partecipazione ‘Ecologia Integrale’ al bando della Regione per le risorse da dedicare alla costruzione degli impianti fotovoltaici nei siti già identificati; successivamente si dovranno gestire le pratiche e poi si potrà partire con i lavori. Secondo i tecnici della nuova cooperativa i primi impianti saranno funzionanti e pronti a erogare energia elettrica già dalla fine dell’anno. Il Cda di Energia Integrale è composta da don Luca Ghirotti, Andrea Pazzi, Stefano Lega, don Davide Ferrini, Massimo Alberti, Andrea Ercolani e Luciano Caroli. Giovanni Malpezzi assume le funzioni di presidente, vicepresidente Angela Esposito.