La donazione di un’azienda a un’alluvionata di Traversara. Bitways srl, ditta faentina che lavora nel campo dell’informatica, nell’evento annuale ’Bitwaysday2024’ ha deciso di condividere un gesto di solidarietà: una donazione di 1.000 euro per Attilia Alboni, un’anziana la cui casa è stata letteralmente distrutta dalla recente alluvione.

"Conosco bene la sensazione che si prova quando tutto va in fumo, perché alcuni anni fa un incendio ha distrutto buona parte della nostra azienda – ha detto Mirko Guerra, amministratore delegato di Bitways –: e posso dirvi che non dimenticherò mai la grande solidarietà ricevuta nelle giornate successive". Il riferimento è all’incendio della Lotras a Faenza nel 2019: Bitways aveva sede nello stesso edificio. L’azienda ha anche invitato i clienti a donare all’iban di Attilia Alboni e ha lanciato una raccolta fondi per lei sulla piattaforma Gofundme.