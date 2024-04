La giornata di pulizia della spiaggia rinviata a data da destinarsi

Il rispetto per l’ambiente e prendersi cura del pianeta sono temi sempre più importanti nella vita di tutti. Per questo Confartigianato della provincia di Ravenna, costantemente impegnata sui temi della green economy, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale rivolta alle imprese ed al mondo dell’economia, volendo portare un ulteriore e concreto contributo alla sostenibilità ambientale aveva organizzato per domenica prossima una raccolta di rifiuti su un tratto di spiaggia libera nei pressi di Lido di Classe. Confartigianato comunica che per motivi organizzativi l’appuntamento di domenica 12 aprile è stato annullato, e l’iniziativa sarà riprogrammata a data da destinarsi.