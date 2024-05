All’Istituto Baldini incontro sulla figura dell’infermiere

L’Associazione Nucleo Infermieri di Ravenna, membro della Consociazione Nazionale Associazione Infermiere/i, aderisce alla Settimana Europea Infermieristica e Ostetrica che si conclude domenica organizzando incontri in due Istituti Scolastici di 2° grado per sviluppare interesse e conoscenza sulla professione infermieristica. L’iniziativa “Una professione a servizio della vita”, si realizza in collaborazione con l’Istituto Tecnico Industriale Statale Baldini ed il Corso di Laurea in Infermieristica Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Campus di Ravenna, si svolge oggi per studenti e studentesse del 5° anno. Le finalità sono di trasmettere delle competenze di primo soccorso. Gli incontri prevedono la presenza della prof.ssa Licia Bagnoli - ITIS Baldini, Patrizia Pasini e Giuseppina Taibi - CNAI Nucleo Ravenna, dott. Ivan Rubbi - Università degli Studi di Bologna, Campus Ravenna e Ausl Romagna, Direzione Infermieristica e Tecnica Ravenna, Corso Laurea Infermieristica Faenza. Ieri si è svolta l’iniziativa “Florence Nightingale at school” in collaborazione con l’Istituto Professionale Statale Callegari Olivetti.