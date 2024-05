Farolfi e gli altri assessori uscenti. Le conferme della lista di Pederzoli

È stato presentato sabato scorso l’elenco di candidati che la lista ‘Per il buon governo di Brisighella’ propone per il consiglio comunale. Dodici personalità che, insieme al sindaco uscente Massiliano Pederzoli, cercheranno la conferma per la lista di centrodestra, autrice cinque anni fa dello storico terremoto politico che spedì l’area politica più vicina al Pd all’opposizione nel comune che sorge sotto i Tre Colli. Sei donne e sei uomini in campo per Pederzoli: il più giovane di loro ha 20 anni, mentre veterano è l’assessore uscente Dario Laghi, 68enne. Capolista è ovviamente la senatrice e vicesindaca Marta Farolfi, 62enne. Subito dopo di lei sono in lizza anche gli altri due assessori uscenti, e cioè appunto Dario Laghi, maresciallo dei carabinieri in pensione, e Gessica Spada, 36enne imprenditrice agricola. Completano il quadro delle candidature il 67enne imprenditore Maurizio Monti (già membro dell’attuale consiglio comunale), l’impiegata 53nne Tiziana Bertelli, il 66enne veterinario Cesare Dacci, il 20enne Filippo Franchi, studente di Agraria, la 47enne guida turistica Maria Paolina Giannelli, l’imprenditrice agricola 52enne Isabella Lasi, il medico di continuità assistenziale Marta Linari, 27enne, il presidente del Brisighella Calcio Pier Paolo Venturi, 56enne, e l’imprenditore agricolo Dante Zauli, 64enne.

Pederzoli e i candidati consiglieri hanno già in calendario una fitta agenda di appuntamenti dedicati agli incontri a tu per tu con i cittadini: venerdì alle 20.30, alle scuole di Marzeno, il giorno dopo, alle 17.30, in piazza Marconi per l’inaugurazione della sede, il 16 maggio a Fognano al Caffè Lamone, il 20 alle 18.30 a Villa Vezzano al ristorante La Villa Matta, e alle 20.30 a Zattaglia. Ultime date il 27 maggio a San Martino in Gattara, il 3 giugno a San Cassiano, e il 6 giugno in piazza Carducci, per la chiusura della campagna elettorale. Brisighella è il comune ravennate in cui il centrodestra si presenta al voto con i maggiori favori del pronostico, in parte perché è l’unico già conquistato nel 2019, in parte per la presenza della senatrice Farolfi quale vicesindaca. Sarà più complicato, per le liste che contendono la vittoria al centrosinistra, affermarsi negli altri comuni: nonostante il malessere verso alcune amministrazioni innescato dalla risposta alle alluvioni, in alcuni comuni non si è neppure riusciti a comporre una lista in grado di sfidare il centrosinistra.

f.d.