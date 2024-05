Lisagnino e Lisagnone, dal Vocabolario

Tutti conoscono il gioco di bambini che consiste nel sovrapporre le mani dell’uno e dell’altro togliendo quella a contatto col tavolo per riproporla in cima in un crescendo di violente manate. Si chiama "Fê al lisâgn" (Fare le lasagne). Nel Vocabolario Romagnolo-Italiano del faentino Antonio Morri (1840), diminutivi e accrescitivi di "lisâgn" spaziano dalla cucina ai difetti degli uomini. Scrive l’autore che "lisagnin" sono i tagliolini, fila di pasta che si usa per farne minestra. "Lisagnin" è anche una persona mingherlina di poche forze o uno scioccherello. "I lisagnót" sono i nastrini, specie di lasagne. Per "lisagnon" s’intende un lasagnone, un bietolone o un pinchellone, cioè un uomo stupido e goffo.