La musica contro i tumori

Stasera alle 20.45 al teatro Moderno di Fusignano (corso Emaldi 32) ci sarà il concerto benefico ’Jazz per la vita’, organizzato dall’associazione Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori) di Ravenna. Si esibiranno Alessandro Scala (sax tenore), Pietro Beltrani (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso), Andrea Ghillini (batteria).

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per donare all’oncologia di Lugo due cuffie refrigeranti per prevenire la caduta dei capelli durante la chemioterapia. L’ingresso è a offerta minima di 15 euro (prenotazioni alla cartolibreria Futura di Fusignano al numero 0545-52918, e alla tabaccheria Ricci Picciloni di Lugo al numero 0545-25927).

La Lilt, unitamente al centro di prevenzione oncologica, propone un colloquio preventivo sulle problematiche senologiche per le donne che hanno meno di 45 e più di 74 anni. I colloqui (inizio di un percorso terapeutico personalizzato) si prenotano nelle senologie di: Ravenna (345 4233751), Faenza (0546 601569), Lugo (0545 214199) e presso l’oncologia di Lugo (0545 214093).

Il mese rosa è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, che risulta ancora la principale causa di morbilità oncologica nelle donne. I nuovi casi sono in aumento, anche perché sempre migliori e più tempestive sono le capacità diagnostiche. Questo porta a ottenere eccellenti risultati nella cura e riabilitazione, con una sopravvivenza che, a cinque anni di distanza, sfiora il 90% delle donne curate.

ll percorso azzurro è invece una nuova campagna di prevenzione Lilt dedicata alle patologie tumorali della sfera genitale maschile, quali il tumore prostatico (che rappresenta la terza causa di morte per gli uomini nel mondo, tendenzialmente la prima per incidenza, essendo in forte aumento l’aspettativa di vita), il tumore del testicolo e il carcinoma del pene.

Nonostante i miglioramenti scientifici, il livello di guardia deve restare alto, soprattutto da parte dei maschi, che spessotendono a sottovalutare l’importanza della scelta di corretti stili di vita e di comportamenti salutari e l’attuazione di esami e controlli periodici finalizzati alla diagnosi precoce.