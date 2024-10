La Notte d’Oro anima Ravenna. Sabato sera c’è Giacobazzi

Ravenna è pronta per la Notte d’Oro, che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre, con eventi di vario genere (culturali, musicali, artistici e di intrattenimento) proposti in diversi luoghi della città. Per l’occasione, inoltre, sono previste aperture straordinarie di monumenti, visite guidate tematiche e attività per tutta la famiglia.

Si parte sabato 12 ottobre, con lo spettacolo comico di Giuseppe Giacobazzi, in programma alle 21 in piazza del Popolo. Il cabarettista sarà accompagnato dai Masa (ingresso gratuito). La musica sarà invece protagonista in diversi luoghi di cultura. Il Mar propone l’ingresso a tariffa ridotta di 5 euro per tutta la giornata fino alle 24 e ospiterà il concerto ’A Hawk and A Hacksaw live’ e ’Armonica dj set’, a cura di Bronson Produzioni, dalle 22 all’1.30, nel chiostro del museo. Nella basilica di San Vitale alle 21.30 ci sarà il concerto ’Mosaici di Note’, un evento che unisce il fascino della musica classica al contesto sublime dei mosaici bizantini. L’ingresso sarà gratuito, ma non sarà possibile effettuare visite guidate o individuali all’interno della basilica durante il concerto. La città sarà animata anche da numerosi dj set e concerti, che coinvolgeranno diversi locali di Ravenna.

Tornano anche le ’Lezioni Treccani’, nel salone nobile di palazzo Rasponi dalle Teste, con due appuntamenti. Alle 18.30 ci sarà ’Stati Divisi d’America. La società americana nel XXI secolo’ con Mattia Diletti e alle 21.30 ’Le parole del nostro tempo: tra fuffaguru ed eco-ansia’, con Beatrice Cristalli, a cura della Fondazione Treccani (ingresso libero). Alla Domus Tappeti di Pietra, invece, alle 21 Cristiano Cavina presenta il nuovo romanzo ’L’Ananas no’ (editore Bompiani), in dialogo con Giovanni Gardini (ingresso libero).

Per scoprire le bellezze ravennati in orario serale ci saranno due itinerari di visita guidata per lo Speciale ’Mosaico di Notte’, in programma sabato 12 ottobre alle 21, con due finali diversi. Il primo prevede la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, al Battistero Neoniano e alla Domus dei Tappeti di Pietra, il secondo si conclude al Museo Nazionale. Gli itinerari sono in italiano e in inglese, a pagamento e su prenotazione.

Il Museo Nazionale di Ravenna sarà visitabile dalle 19.30 alle 23 con un suggestivo ’Chiedilo a me’ nella sala del Refettorio, impreziosita da affreschi e sinopie. Inoltre domenica 13 ottobre è in programma ’Palazzi aperti’, con visite guidate ai palazzi storici di grande rilevanza, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico per l’occasione.

Il 12 ottobre la biblioteca Classense sarà aperta per l’occasione fino alle 23 e sarà visibile la mostra ’Sommersi Salvati: libri liberati dal fango’ , (ingresso libero, orari 10-13 e 15-23, domenica chiuso).

La biblioteca Oriani ospita invece la 9^ edizione della mostra Dante Plus, collettiva dedicata al Sommo Poeta aperta fino alle 23 (sabato 12 ottobre 10.30 -13.30 e 15 - 23, domenica 13 ottobre 10.30 -13.30 e 15 -18, ingresso gratuito).

In programma, sempre sabato dalle 15 alle 18, anche EUrban Game, un’attività urbana con elementi di gioco di ruolo con approfondimento di temi legati al Green Deal europeo e ai suoi effetti sulla città e nella vita quotidiana, rivolto ai giovani dai 14 anni (info: www.comune.ra.it/europedirectromagna per iscrizioni).

Programma completo, info e prenotazioni: www.visitravenna.it - http://www.visitravenna.it o 0544 35404.