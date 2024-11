La passione per i Lego in ricordo di Giacomo

Sabato 23 e domenica 24 torna ‘Russi in bricks per Giacomo’ , una due giorni per giocare coi mattoncini Lego e ammirare le costruzioni fatte da una ventina di bambini delle scuole elementari e da collezionisti. L’appuntamento è in piazza Farini 17, nell’ex chiesa in Albis, aperta per l’occasione al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 19.

‘Russi in Bricks’ , quest’anno alla seconda edizione, è la manifestazione con cui la famiglia Tabanelli festeggia il compleanno, cade il 18 novembre, di Giacomo grande appassionato di Lego, strappato ai suoi cari cinque anni fa da un raro sarcoma, quando aveva 8 anni. Da allora i genitori Grazia e Paolo e i fratelli più grandi Francesca a Federico, in novembre hanno sempre f organizzato feste, sempre con l’angolo Lego, per i bambini di Russi. L’anno del Covid, con raduni e feste vietate, hanno regalato ai piccoli russiani l’amata cassetta per il bookcrossing collocata nella finestra della libreria LibriMi di Miranda Blosi.Giacomo era anche un lettore, quella di Geronimo Stilton era la sua collana preferita. L’anno scorso la prima edizione di ‘Russi in Bricks’, una manifestazione che coinvolge anche gli adulti, organizzata insieme ai collezionisti di Lego Daniele Baruzzi, Gian Maria Benini, Dora Casalino che tenne un laboratorio di costruzioni anche per adulti, e Luca Vassura. Quest’anno partecipa con le sue creazioni anche Riccardo Ponti.

Nell’ex chiesina in Albis troveranno spazio un’area con l’esposizione dei lavori realizzati da 21 bambini delle elementari, la mostra degli adulti che comprende anche una sezione Star Wars e Harry Potter e un’area gioco. "Che c’è molta attesa fra i bambini per questo finesettimana di Lego – afferma la mamma di Giacomo, Grazia Giorgi – del resto 21 costruzioni presentate per l’esposizione sono un bel numero. L’area gioco è l’angolo più amato da loro, mettiamo un tappetone in terra e poi dei tavolini bassi dove possono costruire coi mattoncini di Giacomo. Ma certamente, come anche lo scorso anno, saranno attratti anche dall’area espositiva, Non mancheranno gli amici di Giacomo, che oggi sono ragazzini che frequentano la prima superiore, e sono sempre molto cari e presenti". Ingresso offerta libera. "Quello che raccogliamo lo daremo in beneficienza per gli alluvionati in particolare all’associazione ‘Traversara in fiore ’ per la ricostruzione del campo da calcio dei bambini. Agli alluvionati andrà anche il guadagno dalla vendita dei libri messi a disposizione da Librimi" .

Claudia Liverani