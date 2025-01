La pista ciclabile va riqualificata. Lavori candidati al bando del Ministero

Il Comune di Cervia punta sempre di più sulle piste ciclabili e la mobilità sostenibile. Ai 40 chilometri di ciclabili già esistenti nel territorio comunale, infatti, la Giunta cervese vuole aggiungere altri percorsi dedicati alle due ruote in zone strategiche della città. E a questo proposito ha scelto di candidare l’intervento di riqualificazione della pista ciclabile di via Martiri Fantini al bando nazionale ‘Bici in Comune’, indetto dal Ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto di Sport e Salute e Anci per promuovere la mobilità ciclabile quale strumento per uno stile di vita sano e attivo.

"La promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo è un aspetto di fondamentale importanza per la nostra città che già vanta più di 40 chilometri di ciclabili sul proprio territorio" spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mirko Boschetti. Il tratto interessato dall’intervento è quello compreso tra la strada statale ‘Adriatica’ e il passaggio a livello e il progetto scelto è in grado di conciliare le esigenze di sistemazione della pista ciclabile, con la possibilità di promuovere sul tracciato eventi cicloturistici, data la sua importanza come collegamento tra il Centro visite delle Saline, il comparto Magazzini del Sale e il litorale. Infatti, se il progetto verrà finanziato, si prevederà di organizzare alcuni eventi di aggregazione cicloturistica, in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Ravenna. "La ciclabile della Martiri Fantini – continua l’assessore – è il percorso ciclabile di ingresso alla città, e quindi la visibilità e l’importante flusso di cittadini che ne usufruisce la rendono meritevole di valorizzazione. L’obiettivo del bando è quello di intercettare finanziamenti volti ad azioni di riqualificazione e miglioramento della sicurezza attraverso una maggiore visibilità della stessa".

In caso di finanziamento, il Comune prevede di eseguire lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza del percorso esistente, sostituendo le parti danneggiate, riverniciando l’intero tratto, rifacendo la segnaletica e inserendo dispositivi per la riduzione della velocità. Un altro investimento, quindi, che andrebbe nella direzione scelta dalle ultime Amministrazioni e cioè quella di avere una città sempre più rivolta a soddisfare la richiesta di mobilità sostenibile e green in un contesto naturale per la presenza di mare, pineta e saline. La ciclabile di via Martiri Fantini, dunque, permetterebbe di raggiungere in maniera ancora più semplice il centro e il mare, anche per chi proviene dalla Statale. In più consentirebbe di rendere più semplice l’organizzazione di eventi e manifestazioni legati alle due ruote proprio perché si tratta di intervenire su una pista ciclabile all’ingresso della città.

Ilaria Bedeschi