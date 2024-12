La pista di ghiaccio da oggi sarà aperta tutti i giorni fino alle 23

Si avvicina il Natale e si arricchisce il programma delle iniziative. Da martedì, infatti, in piazzale dei Salinari, verrà allestita una Ruota panoramica che rimarrà attiva fino al 26 gennaio 2025. Oggi, dalle 16.15 in piazza Garibaldi, spettacolo con Compagnia MA.RE. (acrobatica di coppia). Dalle 16 alle 19, nel cortile della Cattedrale, Presepe vivente, e alle 18 Live music Sofi&Fra. In viale Roma, alle 16.45, concerto natalizio Coro Cervia gospel soul. Domani, dalle 15, Babbo Skate: elfi, renne e Babbi Natale si lanceranno in una maratona in skate dal centro di Cervia fino a Milano Marittima e ritorno, mentre alle 15.30 in piazza Garibaldi live con Rockhouse. In viale Roma alle ore 15.45, zumba natalizia, con zumba cesenatico. La grande pista del ghiaccio da oggi è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 23. Il Villaggio di Natale a Cervia coinvolge tutto il centro storico, con spettacoli, laboratori e mercatini. Nelle casette in legno è possibile trovare prodotti locali e piatti tipici del territorio. Il Villaggio si estende in piazza Garibaldi, piazza Pisacane e viale Roma ed è aperto nei giorni festivi dalle 10 alle 22, mentre nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30. Musica e divertimento sono in programma anche a Milano Marittima, dove continuano a riscuotere grande successo le eleganti e scintillanti installazioni luminose. Oggi, dalle 16, è in programma lo showcase e firmacopie di DinsiemE, gli YouTuber Erick e Dominick, due ragazzi di Palermo diventati famosi grazie ai loro video divertenti e a canzoni tormentone come Estate Perfetta e Non prende il Cell.