La presentazione del libro di Cestha sul cavalluccio marino

Giovedì 29 agosto alle 18.30, al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (Viale delle Nazioni, 242/c), ci sarà la presentazione del libro ’Cestha: primo salvataggio – Il cavalluccio marino’, scritto da Fabio Cavallari e edito dal Ponte Vecchio. Si tratta del primo libro di una ideale collana sugli animali curati dal Cestha, il centro sperimentale per la tutela degli habitat di Marina di Ravenna, ed è dedicato al cavalluccio marino, l’animale “simbolo” del centro. Fra i mille modi possibili per raccontare la vita di questo singolare animale del mare, l’autore ha scelto una strada bizzarra, fuori dalle righe e decisamente suggestiva: facendo parlare il cavalluccio marino in prima persona. Prima della presentazione del libro, ci sarà un intervento dell’assessore al turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini. Insieme all’autore Fabio Cavallari ci sarà Simone D’Acunto, direttore del Cestha. Letture di Agata Lo Rizzo e Natalia Tozzi. Alle 20 cena a menù fisso (di pesce o carne): parte del ricavato sarà versato in beneficenza al Cestha. Per informazioni, 3272516066