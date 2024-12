La prima messa è con i carcerati

Natale con gli ultimi, prima alla mensa Caritas e poi nel carcere di Ravenna. Ha scelto, anche quest’anno, di celebrare la prima Messa del giorno di Natale con i carcerati di via Port’Aurea, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. L’appuntamento è alle 10 del 25 dicembre, come da tradizione inaugurata il primo anno del suo episcopato a Ravenna. Il 24 dicembre alle 12, invece, l’arcivescovo sarà a tavola con le persone più sole e fragili, al pranzo di Natale organizzato dalla Caritas diocesana a Santa Teresa.

Confermati poi gli orari delle messe della notte della vigilia e di Natale. Monsignor Ghizzoni presiederà la messa della notte il 24 dicembre alle 22 in cattedrale. Il 25, oltre alla messa celebrata nella casa circondariale, presiederà alle 18 nella concattedrale di Cervia. Nel giorno di Natale, in duomo le Messe seguono l’orario festivo e saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 18.30.

È in programma il 29 dicembre l’apertura ufficiale del Giubileo 2025 in diocesi. Una celebrazione particolare che partirà da San Giovanni Evangelista alle 16,30 e prevede la processione con una riproduzione della croce di Agnello in mosaico (realizzata dal laboratorio di Annafietta) fino al Battistero Neoniano e poi la messa, che sarà presieduta dall’arcivescovo in cattedrale. La funzione si aprirà con il suono della campana di Bonifacio VIII. Datata 1300, l’anno del primo Giubileo della storia, venne donata dal pontefice all’ospizio di Primaro, un luogo di ospitalità per i pellegrini ed è arrivata fino a noi conservata al Museo arcivescovile. La processione e la Messa per l’apertura dell’Anno santo si svolgeranno anche al mattino a Cervia, con partenza alle 9,45 dalla parrocchia della Malva e arrivo nella concattedrale.

Il 31 dicembre, infine, dopo la tradizionale Marcia della pace che partirà alle 15 dalla chiesa di San Biagio, Ghizzoni presiederà alle 18,30 in Cattedrale la Messa di Ringraziamento con canto del Te Deum.