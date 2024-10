La Pubblica Assistenza compie 40 anni. Pranzo solidale per Traversara

Quarant’anni di Pubblica Assistenza a Lugo. L’associazione festeggerà domenica il compleanno, a qualche giorno di distanza dalla data della sua fondazione ufficiale, avvenuta oggi, 24 ottobre, giornata in cui si celebra anche il 120° anniversario del movimento Anpas di cui fa parte. Per ricordare quei momenti, la sede di via Piratello, al civico 102 sarà illuminata di arancione, colore del movimento Anpas, per tutta la serata di oggi. La Pubblica Assistenza di Lugo, che nel 2023 contava 235 volontari suddivisi fra 144 maschi e 91 femmine, rappresenta nell’ambito del territorio una realtà importante per i progetti e le attività in cui è coinvolta. Nel maggio dello scorso anno ad esempio, in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna, ha offerto il proprio contributo partecipando attivamente al centro organizzativo comunale di Bagnacavallo e di Sant‘Agata sul Santerno dove ha accolto, in prima battuta, le varie richieste dei cittadini alluvionati e gestendo il servizio mensa istituito presso la Fiera di Faenza arrivando a preparare anche 2.500 pasti solo a pranzo.

Anche i festeggiamenti di domenica saranno collegati nuovamente a eventi simili. Dopo la messa delle 10, celebrata nella basilica santuario della Beata Vergine del Molino e la successiva benedizione delle ambulanze con il corteo dei mezzi delle Pubbliche Assistenze, si terrà infatti, nella sede dell’associazione, un pranzo di beneficenza finalizzato a raccogliere fondi da destinare alla comunità di Traversara duramente colpita dall’alluvione del 19 settembre scorso (costo 20 euro a persona e prenotazioni in sede). "Il 24 ottobre – spiega il presidente Giovanni Lizza – è una data doppiamente importante per la nostra Associazione sia per il 40° anniversario della fondazione ma anche per la giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze in quanto ricorre il 120° anniversario della fondazione del movimento Anpas, di cui facciamo parte, avvenuta nel 1904 a Spoleto. In occasione dell’anniversario abbiamo organizzato un pranzo di beneficenza il cui incasso sarà interamente devoluto ad un progetto per aiutare il paese di Traversara così duramente colpito durante le recenti alluvioni. L’occasione è anche quella di rimarcare che sta diventando sempre più urgente reperire e formare nuovi volontari di protezione civile per impiegarli nell’aiuto delle popolazioni colpite".

Monia Savioli