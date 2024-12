’La Pulce d’Acqua’. Domani il mercatino

Nuovo appuntamento (domani) e ultima data del 2024 per il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in Darsena a Ravenna dalle 8.30 alle 18.30. Si tratta del recupero dell’8 dicembre, annullato causa maltempo. Il mercatino “gemello” “La Pulce nel Baule” - nel parcheggio del Pala De André (dalle 8 alle 18) - è invece già “in vacanza”. In attesa delle nuove date 2025, rimane dunque invariata la possibilità di chiudere l’anno e salutare il nuovo nel segno del vintage, magari per un Natale - dagli addobbi all’oggettistica - con il sapore del passato. Di certo le bancarelle sono pronte a presentare una grande varietà di proposte, capaci di incuriosire ed affascinare un vasto pubblico. I mercatini de “La Pulce nel Baule” vogliono venire incontro agli espositori iscritti colpiti dalla recente alluvione: continua la possibilità di esporre gratuitamente anche in questa ultima edizione 2024.