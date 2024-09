La rimpatriata della 3B delle medie di Alfonsine

Sabato scorso (7 settembre) gli studenti della ‘mitica’ classe 3B della scuola media ‘Alfredo Oriani’ di Alfonsine (anno scolastico 1970/71) si sono ritrovati per un momento conviviale. La rimpatriata è stata un’occasione per ricordare i bei momenti della scuola, con la presenza della professoressa di francese.

"Il tempo trascorso insieme è stato poco ed è volato via in un attimo – hanno commentano i partecipanti al termine della rimpatriata svoltasi nell’agriturismo ‘Il Cantuccio’ di Masiera di Bagnacavallo -, ma ha riportato tutti indietro nel tempo, ai bellissimi e spensierati anni della nostra adolescenza. A rendere la serata ancor più piacevole e densa di ricordi è stata la gradita ed affettuosa presenza dell’allora insegnante di francese, Gabriella Pozzesi, che ha letto, dedicandola a tutti noi, una ‘zirudela’ di sua composizione dal titolo ‘I mi tabec’. Non è poi mancato un momento commovente, ma altrettanto assai gradito, ossia una telefonata con la nostra insegnante di italiano, Maria Tilde Trolli, che a causa dell’età non se l’è sentita di partecipare al raduno. Nel corso della serata un caro pensiero è andato anche a chi, purtroppo, non è più fra noi".

Nella foto un bellissimo ricordo della gita scolastica, effettuata nell’ormai lontano 1971, che vide la presenza delle due suddette insegnanti.

lu.sca.