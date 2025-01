"La riqualificazione deve continuare"

Per Andrea Lando la valorizzazione del quartiere passa attraverso la riqualificazione della Darsena. "Esperienze come quella della Darsena Pop Up – assicura – hanno funzionato e sono riuscite a portare tantissime persone. Ci sono ancora diversi progetti in sospeso, come quello dell’Orangerie.

È importante invece andare avanti, anche se il problema è che la Darsena è uno spezzatino di aree pubbliche e private ed è difficile

mettere tutti d’accordo". È necessario provarci, Lando ne è convinto, perché l’intero comparto ha un potenziale nascosto che bisogna a tutti i costi riportare in superficie.