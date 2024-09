La rosa del Ravenna è pronta. Parte Rossi, ufficializzato Milan

L’ufficializzazione del difensore Matteo Milan e la risoluzione del contratto del portiere Matteo Rossi. A tre giorni dalla prima gara ‘vera’ della stagione – domenica, alle 20.30, al Benelli, contro il Forlì in Coppa Italia – il Ravenna ha ‘limato’ qualcosa nella propria rosa. Per l’arrivo dell’esterno destro 2006 Milan, era solo una questione burocratica. Per il diciottenne brianzolo, cresciuto nel vivaio dell’Inter e messo sotto contratto dalla Giana Erminio dopo una buona stagione col Sangiuliano City, si profila una campionato da protagonista. Pare infatti che mister Antonioli lo abbia scelto per assolvere all’obbligo della quota 2006, ovvero quella più complicata. Milan ha infatti nelle gambe già 18 presenze in serie D, 15 delle quali da titolare. Matteo Rossi ha invece deciso di giocarsi altrove le proprie chance. Nello ‘schema’ di inizio estate, l’ex portiere di Carpi e Borgo San Donnino, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di alternativa ‘over’ alla quota 2005 occupata da Fresia e Galassi.

La prospettiva era quella di poter trovare spazio in una stagione da vivere sempre al top, dirottando le 3 quote obbligatorie fra i giocatori di movimento. Con la partenza dei 2006 Sancinito e Bucci, e l’arrivo (in particolare) di D’Orsi, quegli (ipotetici) spazi si sono ancor più ridotti: "La scelta – ha commentato il ds Mandorlini – è stata consensuale". Mister Antonioli punterà dunque in via prioritaria su Fresia e Galassi per la quota 2005. Il 3° portiere, almeno per il momento, sarà il 2007 Gardini, estremo della juniores che, già da qualche settimana, si allena con la ‘prima squadra’. "Restiamo comunque sempre attenti all’evoluzione mercato dei portieri – ha aggiunto Mandorlini – nel caso capitasse l’occasione per un 2005 o un 2006". Con queste premesse, il Ravenna si avvicina al primo evento agonistico della stagione. Il derby col Forlì, oltre che importante per ragioni di campanile, sarà anche una sorta di prova generale per il campionato, che inizierà la domenica successiva, sempre in casa, contro il Prato. Tra l’altro, il Forlì, nella griglia degli addetti ai lavori, è posizionato appena dietro a Ravenna, Piacenza e Pistoiese. Nonostante il clima balneare, l’entusiasmo che sta montando attorno alla squadra giallorossa è facile che possa portare ad un folto afflusso di pubblico. Per questo, il Ravenna invita gli sportivi ad acquistare il biglietto in prevendita per evitare code ai botteghini (online su vivaticket.it; Revenge bar e Desiderando viaggiare, in città; Le Magie a Mezzano, prezzi da 8 a 24 euro).