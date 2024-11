La storia delle migrazioni con voce e foto di Del Grande

Stasera alle 20.30, all’auditorium ’Arcangelo Corelli’ di Fusignano (vicolo Belletti 2), andrà in scena ’Il secolo è mobile: la storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro’, un monologo multimediale di Gabriele Del Grande, che accompagnerà il pubblico in un viaggio per immagini e parole tra la storia e il futuro delle migrazioni in Europa per provocare con una visionaria proposta. L’autore, da solo sul palco, accompagna il racconto (tratto dall’omonimo libro) con la proiezione di fotografie e video d’archivio di un intero secolo di storia. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.