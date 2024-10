La storia idraulica di Conselice e della Bassa spiegata da Fausto Renzi

È legato a una tematica di stretta attualità il corso ‘Storia idraulica di Conselice e della Bassa Romagna’, organizzato dall’Università per Adulti di Lugo. Quattro gli incontri (ogni giovedì alle 20.30 dal 7 novembre all’auditorium ‘Garbesi’ di via Di Vittorio 1 a Conselice), che vedranno come relatore lo storico e divulgatore lavezzolese Fausto Renzi (foto). "Il corso – osserva Renzi – è una normale e doverosa azione di contrasto a un dilagante analfabetismo idrogeologico. Basti pensare che c’è ancora chi confonde il fiume Reno con il canale destra Reno". E a proposito dei social, il divulgatore spiega che "Facebook e company ci hanno ‘alluvionato’ di immagini sinistre e terrificanti mettendo in circolazione un vortice incontenibile di opinioni confuse e improvvisate. Bisogna però riconoscere che, ancor più dell’evento in sé, resta senza precedenti anzitutto l’impatto mediatico della catastrofe che ha colpito la Romagna lo scorso anno. Ad ogni modo, il corso intende ripercorrere la nostra storia". Bisogna anche "capire come cambia nel tempo il rischio idrogeologico di un territorio: il nostro passato, prossimo e remoto, registra tragedie e disastri a non finire. E poi non va dimenticato che, dopo l’ultima guerra e fino ad oggi, il nostro assetto idraulico ha incontrato criticità sconosciute nei secoli scorsi: lo spopolamento, i danni bellici, e poi la subsidenza, il global warming e gli effetti indesiderati delle politiche green. Infine, togliamoci dalla testa la narrazione nostalgica e idilliaca dei bei tempi andati, ovvero che in passato la situazione fosse più tollerabile". E poi sul corso: "Durante i quattro ‘esercizi di memoria’, rifletteremo insieme attorno ad alcuni problemi: come si è formato il territorio tra il Sillaro e il Lamone; come è cambiata la funzione e la struttura degli argini nel corso dei secoli; perché molti centri abitati sorgono a ridosso dei fiumi; come è stato possibile bonificare l’intera Bassa Romagna.

Luigi Scardovi