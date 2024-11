La Trilogia si sposta in Inghilterra. Oggi ’Enea e Didone’ all’Alighieri

Stasera alle 20, il Teatro Alighieri accoglie la seconda produzione al debutto della ’Trilogia d’Autunno’, con ’Didone e Enea nel giorno di Santa Cecilia’ (replica martedì), un’originale accostamento di due titoli – l’opera ’Dido and Aeneas’ e l’ode ’Hail, bright Cecilia’ – concepito da Pier Luigi Pizzi e portato in scena dall’Accademia Bizantina, guidata da Ottavio Dantone. La Trilogia lascia dunque l’Italia di Monteverdi per approdare all’Inghilterra di Purcell, proseguendo il proprio viaggio attraverso il Seicento barocco con quella che resta la prima e unica opera interamente cantata del repertorio inglese – non a caso Purcell ha assunto la statura di un mitico “Orfeo britannico”.

"’Didone e Enea’ è un’opera atipica per il mondo musicale anglosassone – spiega Ottavio Dantone –. In Inghilterra non esisteva la tradizione dell’opera in musica, non come si era sviluppata in Italia e in parte in Francia. Purcell, dunque, non può che avere come punto di riferimento la musica italiana del Seicento: sia il nuovo teatro musicale che l’antica prassi madrigalistica".

Costo del biglietto: intero da 20 a 64 euro, ridotto da 18 a 57,50 euro.

Per info e prevendite: 0544 249244/www.ravennafestival.org.