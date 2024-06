La vitalità del commercio. Sabbioni riapre al pubblico. E non si sposta dal centro

Nuova vita per la profumeria Sabbioni di via IV Novembre che riapre al pubblico dopo un intervento che ha completamente rinnovato i locali. Una scelta importante che ha coinvolto il negozio che più rappresenta lo storico marchio ravennate. Sono sparite le vetrine e quella piccola galleria che conduceva all’ingresso che, ora, si trova direttamente sulla strada. Il negozio è in via IV Novembre dal 1990, la sede precedente era stata in via Guidone per trentatrè anni. Poi non si è più mosso dalla via che conduce in piazza del Popolo, nel cuore della città, a dimostrare quanto le strade del centro continuino ad avere un valore strategico nello shopping cittadino.

"Questo negozio – spiega Maurizio Sabbioni , direttore generale delle profumerie – ci rappresenta, è il nostro biglietto da visita. È in pieno centro e ha una storia importante alle spalle. Per questo abbiamo deciso di attuare un nuovo intervento di restyling, introducendo brand anche di tendenza e allestendo nuovi mobili personalizzati rispetto ad alcuni importanti marchi".

Il negozio è dotato anche di un primo piano che non sarà destinato al commercio, ma ad eventi particolari, ad esempio dedicati al makeup, su invito. All’inaugurazione di ieri hanno preso parte il sindaco, Michele de Pascale, che ha tagliato il nastro insieme al direttore generale delle profumerie, e le assessore Federica Moschini e Anna Giulia Randi.

La storia delle Profumerie Sabbioni ha origine oltre settanta anni fa, nel 1953, grazie all’intraprendenza di Enrico Sabbioni e della moglie Loredana Pagani che avviano l’attività di rivenditori ambulanti di articoli professionali per barbieri, parrucchieri ed estetiste. Percorrono in lungo e in largo tutta la provincia di Ravenna e di Forlì a bordo di una Fiat 1100 e di una vecchia Topolino, rielaborata internamente da Enrico Sabbioni con cassetti e scomparti per ordinare e presentare spazzole, bigodini e altri prodotti. Il primo negozio viene aperto nel 1957 a Ravenna, in via Cerchio. L’anno seguente l’attività si trasferisce nella più centrale via Guidone, dove il negozio è stato gestito da Loredana Pagani fino al 1990, prima come ‘Profumeria La Rosa’, poi con l’insegna Profumerie Sabbioni, che da allora rappresenta l’azienda e campeggia su tutti i punti vendita. Maurizio Sabbioni entra in azienda nel 1981 e insieme alla sorella attua la trasformazione che ancora oggi si identifica con lo storico marchio.