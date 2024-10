L’asilo ‘Il Cucciolo’ tra un anno. Per la ‘Carducci’ altra proroga

Sono tre gli interventi attualmente in corso su altrettante scuole di Cotignola, anche a seguito dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio per la seconda volta nel giro di 16 mesi, abbiamo voluto fare il punto della situazione con l’assessore ai Lavori pubblici, Michele Rambelli. Il miglioramento sismico della scuola primaria ‘Angeli del Senio’ nel centro cittadino è perfettamente nella tabella di marcia, anche perché si tratta di un cantiere che al momento è fermo. "L’intervento – spiega l’assessore – è stato diviso in due tranche. La prima, già svolta, ha riguardato il primo piano e si è tenuta durante la scorsa estate, in maniera che il cantiere venisse tolto alla ripresa dell’anno scolastico". La seconda parte, che riguarderà il piano terra, invece, si svolgerà durante la prossima estate, in maniera da avere la scuola in perfette condizioni per l’inizio del prossimo anno scolastico, con un impatto nullo sull’andamento didattico dei piccoli alunni. Nel totale l’intervento è di 1.536.000 euro, di cui la metà provenienti da fondi Pnrr, mentre l’altra parte dalle casse comunali. Due, invece, gli interventi effettivamente in corso. Si tratta di due nuove realizzazioni che andranno a sostituire completamente le scuole attualmente in uso: l’asilo nido ‘Il cucciolo’, sempre nell’abitato di Cotignola, e la scuola primaria ‘Giosuè Carducci’ nella frazione di Barbiano. "Le scuole ‘vecchie’ sono pienamente operative – spiega l’assessore –, mentre il cantiere si sviluppa in terreni adiacenti". In entrambi i casi, una volta terminate e collaudate le opere, i vecchi plessi verranno abbattuti e, al loro posto, sorgeranno delle aree verdi. "Per quanto riguarda il nuovo Cucciolo – sottolinea Rambelli –, la fine lavori è fissata, da cronoprogramma, per il 21 novembre del 2025. Per la scuola di Barbiano, abbiamo fissato un incontro con la direzione lavori, considerando che il 25 ottobre scadrà la proroga che era stata concessa, ma i lavori non sembrano essere sul punto di finire. Ci sono state alcune difficoltà dell’impresa". In questo caso una data definitiva di fine lavori non è data sapere. Per la Carducci la spesa di 1.500.000 euro è quasi tutta in capo all’Amministrazione comunale, ‘solo’ 295.000 euro sono fondi Pnrr. Mentre per il Cucciolo, del totale di 2.211.000 euro necessari, 1.600.000 arrivano dal Pnrr, 367.000 dallo Stato, il resto lo mette Cotignola.

m.b.