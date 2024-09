Lavori a Palazzo Teodorico. Interventi per renderlo a prova di incendio. Edificio chiuso dal 17

Il Palazzo di Teodorico di via di Roma, a partire dal 17 settembre, sarà interessato da una serie di interventi di adeguamento alla normativa antincendio. I lavori coinvolgeranno tutto l’edificio, importante testimonianza architettonica ravennate dell’VIII secolo d.C., che al primo piano ospita una selezione dei mosaici pavimentali rinvenuti durante i primi del ‘900 nell’area circostante, ritenuta l’area del palazzo imperiale della città di Ravenna.

"Si tratta di lavori fondamentali – spiega il direttore dei Musei nazionali di Ravenna, Andrea Sardo – per migliorare le condizioni di sicurezza dello straordinario ed enigmatico sito ubicato in pieno centro città. Il Palazzo di Teodorico diverrà uno spazio sicuro e pronto ad accogliere nuove attività di fruizione e di incontro a beneficio della collettività".

L’intenzione è di continuare a promuovere all’interno del sito appuntamenti di carattere culturale, come letture, concerti, pièce teatrali, spettacoli di arte performativa. Continueranno le visite guidate, comprese quelle al primo piano che avvengono per piccoli gruppi. Tra gli obiettivi c’è anche quello di rendere ancora più accattivante l’esposizione dei mosaici che lì sono custoditi. Si accede al primo piano attraverso una scala a chiocciola, inserita nella torre rotonda che fiancheggia la porta sul lato est. Nella sala sono stati collocati in più riprese, a partire dalla fine del Novecento, numerosi tratti di pavimentazioni musive rinvenute e distaccate durante le campagne archeologiche (1908-1914) effettuate nell’area del palazzo imperiale teodoriciano. Frammenti musivi si trovano anche al pianterreno nella stretta loggia anteriore.

"I lavori, che si concluderanno a dicembre 2024 – sottolinea Sandra Manara, direttrice e responsabile del procedimento – sono finalizzati all’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi e interamente finanziati con fondi POIn/FESR. Il cantiere proseguirà per alcuni mesi e durante i lavori l’apertura al pubblico del sito sarà sospesa per motivi di sicurezza".

Di seguito i giorni e gli orari di apertura del Palazzo prima della chiusura del 17 settembre: sabato 7, 17.30 - 19.15 (ultimo ingresso 19), lunedì 9, 8.30 - 13.30 (ultimo ingresso 13.15), sabato 14, 17.30 - 19.15 (ultimo ingresso 19), lunedì 16, 8.30 - 13.30 (ultimo ingresso 13.15). Info. e prenotazioni: +39 320 9539916, prenotazioni@ravennantica.org.