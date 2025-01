Lavori nelle strade nei pressi delle scuole

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Lugo l’amministrazione ha presentato il bilancio e il Piano degli investimenti, voci che verranno poi discusse nel corso del prossimo consiglio comunale tra qualche settimana. Tra i progetti che verranno messi in opera nel 2025, anche se la fine lavori è poi prevista nel 2026, c’è la sistemazione di alcune strade del centro storico che ruotano attorno ai principali plessi scolastici.

"Abbiamo presentato un progetto al ‘Bando Mobilità’ della Regione Emilia Romagna – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori – e abbiamo ottenuto un finanziamento da 700.000 euro al quale coparteciperemo con circa 300.000 euro". Un milione di euro per andare a intervenire su via Brunelli, nel quale verrà realizzato un percorso ciclopedonale che andrà a raccordarsi con quello già presente su viale Marconi. In questo caso l’itinerario in sicurezza per lo spostamento degli studenti interessa la scuola media Gherardi e la scuola materna Capucci.

Un altro percorso in sicurezza verrà realizzato su via Arcangelo Corelli, collegandolo con la ciclabile di via De’ Brozzi, sulla quale verrà anche realizzato un attraversamento semaforico ciclo pedonale che andrà a collegare il quartiere di Lugo Ovest con quello di Lugo Nord. "Questo nuovo percorso in sicurezza sarà a servizio del nuovo polo dell’infanzia 0/6 – spiega l’assessora – formato dal nido Corelli e dalla nuova in costruzione, la Filastrocca". A servizio delle scuole elementari Garibaldi e dell’istituto scolastico Sacro Cuore sono invece i lavori previsti su via Fratelli Malerbi. Anche qui verrà sistemata la sede stradale e realizzato un percorso ciclopedonale.

"Su via Corelli e via Brunelli – prosegue Valmori – si andrà anche a sistemare i sottoservizi presenti con l’intervento di Hera. In questo caso verrà rifatta completamente la sede stradale". Sulle tempistiche il cronoprogramma non è ancora definitivo: si dovrebbe partire nel 2025, quindi entro l’anno appena iniziato, con la sistemazione dei sottoservizi, per poi proseguire con la realizzazione dei vari percorsi in sicurezza nella parte superficiale delle strade interessate dal progetto. "Si lavorerà - conclude l’assessora ai lavori pubblici - affinché i lavori possano essere finiti per l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027".

Matteo Bondi