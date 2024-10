Le associazioni di volontariato fanno festa

All’interno della Notte d’oro si svolgerà la Festa del volontariato. Oggi, dalle 14 fino alle 20, la piazza San Francesco sarà invasa dai gazebo delle associazioni di volontariato. Alle 16 l’esibizione di Diabete & ballo, un progetto nato con l’intento di contrastare le patologie cronico-degenerative attraverso il movimento, nello specifico attraverso il ballo in ogni sua forma. Alle 18 la premiazione dei cittadini solidali. Inoltre saranno premiati dalle istituzioni coloro che sono stati segnalati dal mondo del volontariato. Sarà dedicato un premio anche ai giovani volontari under 25. Domani infine, dalle 9 alle 11.30, si svolgerà ‘Ravenna Weekend trip’, un gioco da tavolo nato all’interno di diversi laboratori di ‘Lavori in comune’ di Game Design.