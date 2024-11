Le maschere del Rossini

Questa sera il festival itinerante ’Rossini Open’ si sposta alla Chiesa del Carmine di Lugo (piazza Trisi 3), e alle 20.30 la direttrice taiwanese Yi-Chen Lin e il mezzosoprano Cristina Zavalloni coinvolgeranno il pubblico con brani del Novecento storico.

Il programma di questa sera, dal titolo ’Maschere’, prevede le esecuzioni della Sinfonia dall’opera ’Le Maschere’ di Pietro Mascagni, la Suite ’Pulcinella’ di Igor Stravinskij e la celebre pièce per voce e orchestra ’Pierrot Lunaire’ di Arnold Schönberg, nella nuova versione in lingua italiana di Marcello Panni (2024). "Le lunghe sere passate a casa durante il periodo del Covid mi hanno fatto venire voglia di una nuova traduzione che tenesse conto dello spirito grottesco dell’originale, a sua volta una traduzione del francese", ha dichiarato il direttore d’orchestra Panni.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Biglietti in vendita su Vivaticket (online su www.vivaticket.com e nei punti vendita). I biglietti sono disponibili anche nel luogo dello spettacolo, e saranno in vendita da un’ora prima dell’inizio del concerto. Per info, prenotazioni e programma completo del festival: 0545.299542 / biglietteria@teatrorossini.it / www.teatrorossini.it.