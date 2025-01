"Le nostre casse acustiche tra film ed eventi"

La Garvan Acoustic, azienda faentina che produce casse acustiche e pannelli fonoassorbenti per navi da crociera, yacht, film e serie tv, compie vent’anni. La realtà è nata da una passione comune di due amici di infanzia, poi diventati soci. "Io e Roberto – racconta Andrea Martelli – siamo amici da una vita, appassionati di musica da sempre e anche di costruzione di casse acustiche: ne facevamo già dai 13 14 anni per hobby; negli anni abbiamo creduto in questa passione e abbiamo iniziato a fare qualche prodotto per uso personale, per qualche amico o impianti audio nelle macchine, fino a che nel 2005 non abbiamo deciso di farlo diventare un business. Presi da follia, abbiamo pensato di aprire e vendere prodotti di punto in bianco: non eravamo preparati a quello che è fare impresa, perché fare i prodotti non è fare impresa, è solo una parte".

Dopo una partenza in salita, però, i due amici faentini sono riusciti a inserirsi nel mercato italiano e anche in quello estero, vendendo prodotti di qualità fino agli Stati Uniti e a Dubai. "Abbiamo iniziato ad allargare i nostri orizzonti collaborando con lo studio De Jorio Design – dice Roberto Gaudenzi –. Abbiamo creato anche le casse acustiche per le piscine di alcune navi della flotta Msc Crociere; siamo inoltre diventati fornitore ufficiale dei diffusori acustici all’interno degli yacht a marchio Ferretti". Infatti "ci occupiamo di casse acustiche per la riproduzione musicale e per tutto quello che è l’home theatre – precisa Andrea Martelli –, creiamo anche pannelli fonoassorbenti, usati per ridurre il rumore ad esempio nei ristoranti, eliminare il riverbero in sale conferenze, uffici o riunioni; produciamo casse acustiche a incasso filo muro e siamo stati i primi ad averlo inventato nel 2006, ma anche prodotti per l’outdoor, sound bar, audio per case, ristoranti e locali".

I pannelli fonoassorbenti della Garvan Acoustic, inoltre, sono oggetti di design, si adattano all’ambiente e vengono realizzati su misura; ogni pannello può essere colorato come si vuole, con finiture in legno, con tessuti, stampe grafiche, effetti materici, di lastra in cemento o a intonaco. "Usiamo materiali di architettura – continua Andrea Martelli – anche diversi dal solito che si utilizza per gli speaker, che sono quasi sempre di plastica o legno: il corian, l’acciaio, laceramica di Faenza e il gress". Ma quello che ha sempre accompagnato e accompagna la produzione Garvan è sicuramente la ‘Goccia’, il loro prodotto più particolare e distintivo. "È il primo prodotto che abbiamo disegnato – dice Roberto Gaudenzi – e l’unico che è ancora presente a catalogo dopo vent’anni; è un altoparlante disegnato per essere la cassa acustica ideale, una sfera sospesa con un unico punto di emissione del suono; abbiamo dato la forma a goccia perché ci siamo immaginati una sfera d’acqua in caduta che creava una goccia, che poi veniva giù dal soffitto".

Trasformata nel 2010 in ceramica di Faenza, per valorizzare anche il legame con le loro origini, è diventata, in collaborazione con la Bottega Gatti, un’unione di eccellenza della tecnica e dei materiali del territorio. Ormai segno di riconoscimento, la ‘Goccia’ di Garvan Acoustic ha viaggiato il mondo, facendo anche da sfondo nelle scene ad attori e attrici o sonorizzando gli after show di famosissimi cantanti. I loro prodotti, infatti, sono richiesti non solo per costruzioni di navi e yacht, ma anche per film e serie tv. "Il diffusore ‘Goccia’ – dice Roberto Gaudenzi – ha arricchito il set de ‘Il Patriarca’, una serie tv trasmessa in prima serata su Canale 5; gli altoparlanti Garvan Acoustic riempiono la scena de ‘I cassamortari’, a fianco di grandi artisti italiani come Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Piero Pelù, Sonia Bergamasco; i diffusori Garvan Outdoor e ‘Goccia’ sono stati protagonisti nel film ‘Il campione’, con Stefano Accorsi; la ‘Goccia’ è poi apparsa in ‘Forever Young’ e nella serie tv ‘Set up girls’". La ‘Goccia’ ha poi sonorizzato gli after show di Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero, Black Eyed Peas, Muse e Laura Pausini.

Caterina Penazzi