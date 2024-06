Le prime vacanze sociali in hotel per bimbi e anziani

Cominciarono nel 1973, nel Faentino, le vacanze ‘diverse dal solito’ per bambini e anziani organizzate dal Comune e dagli enti deputati agli interventi sociali. Per la prima volta alla colonia di Castel Raniero passarono le vacanze assieme ragazzini normali e disabili, mentre sempre per i bambini fu sperimentata la prima forma di vacanza in pensione, a Miramare di Rimini (nella foto il sindaco Angelo Gallegati con i piccoli), al di fuori quindi dalle ‘colonie-caserme’ come era costume all’epoca. E per la prima volta anche un gruppo di anziani fu ospitato in un albergo a Milano Marittima.

A cura di Carlo Raggi