Libri, visite guidate e musica. Ecco gli eventi invernali

Al via la stagione degli eventi per il 2025 del Museo nazionale di Ravenna. Si comincia oggi, alle 17, con ’All’ora del tè’, ma il carnet è molto ricco. "Al collaudato programma di visite guidate ‘All’ora del tè’ si aggiunge un altro appuntamento ricorrente – spiega Andrea Sardo, direttore del museo – che avrà inizio il giorno di San Valentino, con la presentazione del volume dedicato alle opere pittoriche del museo, a cui farà da corollario una serie di appuntamenti tematici. Inoltre riapriremo la Sala del Refettorio agli allievi del Conservatorio, che saranno i protagonisti di ‘Sogni musicali’, con numerosi concerti domenicali". "Ospiteremo anche presentazioni di volumi – continua il direttore – dedicati a temi più ampi e ai monumenti e realtà archeologiche che compongono il piccolo grande mosaico dei Musei nazionali di Ravenna". Al programma di eventi per gli abbonati si aggiungono anche visite guidate rivolte prevalentemente ai turisti e ai visitatori occasionali, proposte gratuitamente durante le aperture prolungate al museo del sabato pomeriggio (visita ore 15.30, chiusura ore 17).