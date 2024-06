Liceali diplomandi, in regalo l’annuario

Con i primi colloqui, lunedì è iniziata la fase conclusiva dell’esame di maturità per gli studenti del liceo di Lugo. La sessione vede impegnati 275 studenti, di cui 41 nell’indirizzo classico, 59 nell’indirizzo linguistico, 59 nell’indirizzo scientifico, 63 nell’indirizzo scientifico opzione scienze applicate e 53 nell’indirizzo scienze umane. A conclusione del colloquio, a ciascun diplomando viene consegnato l’annuario scolastico delle classi quinte, ovvero il catalogo fotografico dei diplomati, prodotto con Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Rotary Club di Lugo, Università per Adulti di Lugo. Oltre alla prefazione del dirigente Giancarlo Frassineti (al centro nella foto), ai saluti dei presidenti della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Romina Maresi, del Rotary club di Lugo Simona Zalambani e dell’Università per Adulti di Lugo Silvana Francesca Capanni, l’annuario contiene, per ognuna delle 14 classi quinte, una presentazione con foto.