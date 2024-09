Linda, bellezza ravennate. La 21enne alla fase finale del concorso di Miss Italia

Si chiama Linda Fabbri, ha 21 anni ed è di Ravenna la neoeletta Miss Emilia Romagna nell’ambito delle selezioni per Miss Italia. A lei ora il compito di rappresentare la nostra regione alla finale nazionale del concorso di Miss Italia che si terrà a Fano il 22 settembre. Linda Fabbri dopo aver frequentato il liceo scientifico di Ravenna si è iscritta all’università e si è appena laureata in Economia e commercio a Bologna, il 23 luglio per l’esattezza. Ha concluso la laurea triennale e ora dovrà decidere dove iscriversi per la biennale.

Nel frattempo la sua attenzione e le sue energie sono rivolte al concorso che designa la più bella del nostro Paese. L’incoronazione a più bella della regione è avvenuta intanto a Monticelli Terme.

E mentre lei aspetta di prendere parte alla finale nazionale di Miss Italia, altre quattordici emiliano romagnole da domani al 7 settembre saranno a Numana per prendere parte a un’ulteriore selezione attraverso la quale verrà scelta un’altra miss della nostra regione.

Saranno infatti due a rappresentare l’Emilia Romagna alla finale del concorso.

Linda Fabbri sogna di poter lavorare nel mondo del cinema e dello spettacolo, ma ha anche i piedi ben piantati per terra e non esclude di poter trovare lavoro nel settore economico, in banca ad esempio. Qualunque sarà il suo futuro, sarà sempre l’orgoglio di papà Mauro, vigile del fuoco in pensione.