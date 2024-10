L’iniziativa culturale ‘Sguardi sostenibili’ due film nelle aziende

‘Sguardi sostenibili’: due film nelle aziende. Per la Settimana nazionale per l’Energia e la Sostenibilità, Confartigianato della provincia di Ravenna offre la visione di due film dedicati ad altrettanti obiettivi dell’Agenda 2030 con

proiezioni all’interno di aziende, per riaffermare il concetto di socialità diffusa industriale della

‘fabbrica per l’uomo e non l’uomo per la fabbrica’ introdotto da Adriano Olivetti, entrambi con

un’introduzione in grado di legarne le tematiche all’Agenda Onu. Lunedì 21, alle 16.30 presso Biesse Sistemi di Fornace Zarattini ‘Quando la natura parla’, mentre venerdì 25 alle 17, presso la Bottega d’Arte Goffredo Gaeta di Faenza ‘Monuments men’.