Lo sport inclusivo: a pieno ritmo le attività di baskin e nordic walking

Proseguono a pieno ritmo le attività di sport inclusivo dedicato ai ragazzi e giovani adulti con disabilità residenti nei Comuni della Bassa Romagna. Sono oltre venti gli iscritti.

I corsi attivati, grazie alla collaborazione con il comitato territoriale Csi di Ravenna e l’associazione Gym Academy, sono di baskin (con 14 ragazzi iscritti) e di Nordic walking, che conta invece 8 partecipanti con i relativi caregiver (in questo caso, si prevede che i partecipanti aumentino con l’arrivo della primavera).

"Siamo molto soddisfatti di questo progetto, che ci consente di dare una importante opportunità aggregativa e sportiva alle persone con disabilità – ha commentato Andrea Sangiorgi, sindaco referente ai Servizi sociali e sanità dell’Ucbr –. I numeri di questo primo anno sportivo sono molto positivi e ci spingono a proseguire l’esperienza, senza escludere la possibilità che in futuro vengano attivati ulteriori corsi per altre discipline".

"L’iniziativa riflette un impegno concreto dell’Ausl a favore dell’inclusione sociale e dell’accesso alle opportunità sportive per tutti, indipendentemente dalle condizioni di salute – sottolinea Federica Boschi, direttrice del distretto sanitario di Lugo –. Con questo progetto vogliamo favorire non solo l’integrazione di ragazzi e giovani adulti con disabilità fisiche e psichiche, ma anche promuovere un ambiente più equo e partecipativo in cui ciascuno possa beneficiare dei vantaggi fisici, sociali e psicologici dello sport".

Per le attività l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata contattando la segreteria del distretto sanitario di Lugo (0545 214605, oppure 0545 214606, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Gli iscritti saranno poi richiamati per opportuni accordi dalla segreteria Csi, che saprà fornire ulteriori specifiche anche in relazione alle diverse situazioni. Sarà richiesta una quota partecipativa per tesseramento e iscrizione. Anche le associazioni sportive interessate a proporre corsi inclusivi possono contattare il distretto sanitario di Lugo.