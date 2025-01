L’OraSì sogna in grande contro Livorno

E adesso che si è finalmente sbloccata, l’OraSì sogna il bis con la terza forza del campionato. I ravennati ospiteranno alle 18 la Toscana Legno Livorno, una delle formazioni più forti del girone, ma che all’andata perse davanti ai propri tifosi contro Dron e compagni.

Rispetto allo scorso ottobre, la Pielle è notevolmente cresciuta trovando i migliori equilibri tattici, e non è un caso che sia l’unica ad aver battuto Roseto da inizio stagione. A Ravenna si dovrebbe presentare al completo recuperando anche Leonzio, una delle sue stelle insieme a Bonacini, Venucci, Donzelli, Paesano e Del Testa, e rispetto all’andata avrà la guardia lettone Hazners, classico tiratore scelto per sfruttare i tanti assist di giocatori che prediligono la costruzione del gioco.

L’OraSì scenderà in campo senza paura, e in ogni caso sarà un bel test in vista delle prossime due gare con Latina (mercoledì al PalaCosta) e Npc Rieti (sabato in trasferta), entrambe ultime della classe. "Le vittorie con San Severo e Chieti ci hanno dato morale – spiega coach Andrea Gabrielli – così come avere ora lo scontro diretto a favore con tutte e due. Un buon risultato che si somma ad una classifica decisamente migliorata, ma il campionato è ancora lungo. Livorno è una squadra molto forte che ha trovato i migliori automatismi, e dovremo affrontarla con il giusto atteggiamento, per iniziare al meglio il trittico di gare che dovremo giocare in meno di una settimana".

Gabrielli si aspetta una Livorno motivatissima che vorrà cancellare il passo falso dell’andata. "Conosco molto bene Campanella, allenatore che stimo, e sono certo che vorrà riscattare la sconfitta dello scorso ottobre: di sicuro ci aggrediranno dallo start per provare a chiudere il match il prima possibile. Livorno ha la miglior difesa dell’intera B Nazionale, con 69.3 punti subiti di media, ma noi abbiamo mostrato che il potenziale offensivo non ci manca. Come sempre dovremo giocare la nostra pallacanestro e restare sempre lucidi, provando a sfruttare gli errori dei nostri avversari come abbiamo fatto all’andata".

Luca Del Favero