"Lotta all’abusivismo, grazie ai vigili"

Confartigianato e Cna ringraziano la Polizia locale della Bassa Romagna per l’importante attività di contrasto all’abusivismo e al lavoro irregolare, recentemente condotta a Massa Lombarda e a Lugo. "Il sequestro di un’autofficina abusiva e l’intervento contro un trasporto illecito di rifiuti – si legge in una nota – rappresentano un segnale concreto e significativo nella tutela della legalità, della sicurezza e della concorrenza leale nel nostro territorio. Operazioni come queste, che si aggiungono a quelle rivolte anche nel recente passato ai settori dell’estetica e benessere, del trasporto persone-taxi, e ancora al settore dell’autoriparazione, contribuiscono a difendere il lavoro delle tantissime imprese artigiane che ogni giorno operano nel rispetto delle regole, sostenendo l’economia locale, creando occupazione qualificata e garantendo standard elevati di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini".